Milan, il rinforzo a centrocampo può arrivare dal Benfica. Ostacolo PSG (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Milan punta Weigl, che lascerà il Benfica a gennaio: sulle tracce del centrocampista c'è anche il PSG. Leggi su 90min (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilpunta Weigl, che lascerà ila gennaio: sulle tracce del centrocampista c'è anche il PSG.

MilanPress_it : I blaugrana sarebbero alla ricerca di un rinforzo low cost per la retroguardia ?? - sportli26181512 : Brescia Oggi - Milan, possibile rinforzo in difesa: piace Cistana: Andrea Cistana, difensore del Brescia, è seguito… - Alessan34958222 : RT @MilanPress_it: Potrebbe essere un rinforzo importante? ???????? - MilanPress_it : Potrebbe essere un rinforzo importante? ???????? - Alessan34958222 : RT @MilanPress_it: NON SOLO SZOBOSZLAI! Il #Milan starebbe spingendo per un altro gioiello del #Salisburgo, il centrocampista Luka #Sucic… -