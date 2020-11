Milan | Elliott ha detto sì | approvato il nuovo colpo a centrocampo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilsu Yazici, il mattatore dell’ultima sfida contro i rossoneri in Europa League. C’è l’ok dise parte Calhanoglu Ilsu Yazici, il mattatore dell’ultima sfida contro i rossoneri in Europa League. Il centrocampista turco sta sorprendendo tutti a suon di gol in Europa (già 6 reti in 3 presenze nella fase a gironi). Paolo Maldini ha avuto modo di apprezzare le qualità del giocatore che interessa non poco al. Il turco potrebbe sostituire proprio il connazionale Calhanoglu, qualora quest’ultimo non dovesse trovare un accordo per il rinnovo contrattuale. L’operazione non sarebbe difficile, dato che il Lille ha necessità di fare cassa e rientra nell’orbita di. Proprio il fondo americano avrebbe dato l’ok al trasferimento così come accaduto in passato con Leao. Leggi su ...