Milan, chi è il vero proprietario (e perché bisogna saperlo) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Conoscere nel dettaglio chi sia il vero proprietario del Milan è forse esercizio di alta finanza, quasi impossibile nell'intreccio di società e veicoli che portano a paradisi fiscali sparsi in tutto il mondo. Non una novità, quando ci si imbatte in un fondo come quello Elliott che dal 2018 ha messo le mani sul club che è stato per trent'anni di Silvio Berlusconi e per una breve e oscura parentesi dell'uomo d'affari cinese Yonghong Li. Eppure risalire alla reale natura della proprietà del club non è esercizio sterile. Anzi. E' un passaggio che le stesse norme che il calcio italiano si è dato nel 2015 ritiene fondamentale. Erano i mesi dell'affaire Parma, lo spettacolo indecoroso di una società finita in mano a soggetti senza alcuna storia e senza futuro. Fu allora che la Figc scrisse le norme obbligandosi, nel caso di sbarchi di ... Leggi su panorama

