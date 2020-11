Migranti, il figlio annega e il padre viene arrestato: “Vita messa in pericolo” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il bambino è morto all’età di sei anni, mentre era in viaggio con altri Migranti dalla Turchia verso la Grecia. Il capo di accusa nei confronti del genitore non ha precedenti: ha messo in pericolo la vita del figlio. Quando un figlio ti muore tra le braccia ad appena 6 anni, ti cade letteralmente il … L'articolo Migranti, il figlio annega e il padre viene arrestato: “Vita messa in pericolo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il bambino è morto all’età di sei anni, mentre era in viaggio con altridalla Turchia verso la Grecia. Il capo di accusa nei confronti del genitore non ha precedenti: ha messo in pericolo la vita del. Quando unti muore tra le braccia ad appena 6 anni, ti cade letteralmente il … L'articolo, ile il: “Vitain pericolo” proda www.meteoweek.com.

Il figlio è morto durante una traversata dalla Turchia alla Grecia. Volevano raggiungere Samos e poi chiedere asilo. Ma il bambino afghano di soli sei anni, è annegato, senza che ...

Il gommone su cui stavano tentando di passare dalla Turchia alla Grecia è affondato al largo di Samos. Per le autorità greche l'uomo ha messo in pericolo la vita del figlio ...

Il figlio è morto durante una traversata dalla Turchia alla Grecia. Volevano raggiungere Samos e poi chiedere asilo. Ma il bambino afghano di soli sei anni, è annegato, senza che ... Il gommone su cui stavano tentando di passare dalla Turchia alla Grecia è affondato al largo di Samos. Per le autorità greche l'uomo ha messo in pericolo la vita del figlio ...