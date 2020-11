Michael B Jordan | il più sexy del mondo 2020 secondo People

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Lo scorso anno, è stato John Legend. Quest’anno, Michael B. Jordan. L’uomo più sexy del mondo, titolo che People ha preso ad assegnare trentacinque anni fa, è risultato essere l’attore afroamericano, il quinto, nella storia del magazine, ad ottenere il riconoscimento. «È una sensazione molto bella», ha detto Jordan, che nel corso della propria carriera è passato dal prestare il volto ai cattivi della Marvel ad impersonare il giovane Adonis in Creed, «Chiunque mi faceva la battutina, qualcosa come “Mike, questa è l’unica cosa che proprio non otterrai mai”. Invece, è una bella squadra di cui fare parte». https://twitter.com/people/status/1328924702509838339

