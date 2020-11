“Mia figlia di 7 anni ” La brutta notizia per la famosa attrice italiana

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La seconda ondata di Covid che si è abbattuta sull’Italia sta avendo effetti pesantissimi, quanto a numero di contagi e persone coinvolte. Numerosi i bambini colpiti, come ladi Anna Foglietta, 7. Lo racconta l’in un’intervista a Repubblica. Nessuna complicazione, per fortuna, ma la madrina dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia avverte con prepotenza il peso di un periodo storico senza precedenti recenti: Sono reduce da una quarantena in famiglia perché la mia secondogenita, sette, si è ammalata di Covid. Per fortuna non aveva sintomi e non ci sono state ricadute su di noi, però il periodo è terribile e sento tutto il peso e la stanchezza di quel che siamo vivendo. (Continua dopo la foto...) “La seconda ondata, il Covid te lo porta in casa”“Alla clausura di marzo avevo reagito ...