METEO Italia MALTEMPO | FREDDO e NEVE da venerdì | assaggio d’inverno

(Di mercoledì 18 novembre 2020)SINO AL 24 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Il clima autunnale si è riaffacciato negli ultimi giorni sull’, ma ora è tornato l’anticiclone a riportare condizioni di bel tempo con temperature di nuovo molto miti. L’instabilità si attarda sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia, per gli ultimi effetti dell’area ciclonica ormai traslata verso il Mar Libico. L’alta pressione è sinonimo anche di nebbia, tornata ad infittirsi su alcune aree della Val Padana. Questo intermezzo anticiclonico sarà molto breve, in quanto verrà scalzato dalla penetrazione di un nuovo fronte perturbato, in arrivo alla fine di giovedì. Al seguito di questa perturbazione si conferma l’ingresso di un’importante irruzione d’aria fredda d’estrazione polare. La mitezza è quindi ormai agli sgoccioli. Le correnti fredde scandinave affonderanno sul ...