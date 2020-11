Metal Gear | Silent Hill e Syphon Filter | Bluepoint Games è già al lavoro su un nuovo remake?

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo Demon's Souls,potrebbe essere alsu ungioco. Diversi mesi fa, lo studio di sviluppo aveva condiviso un tweet criptico, che molti hanno visto come una sorta di anteprima dei loro prossimi progetti. Ai tempi il post recitava: "Una sinfonia di voci - non uno, ma due tornano dall'ombra", suggerendo che i giochi in via di sviluppo fossero due. Uno di questi due giochi si è avverato appunto con l'arrivo di Demon's Soulsper PlayStation 5, ma sembra che lo studio sia alsu qualcos'altro. Sempre attraverso Twitter,ha postato nella giornata di ieri un'immagine simile ad una cartolina accompagnata dalla frase "Una sinfonia di voci...". E' possibile che questa immagine non significhi niente di un prossimo progetto e sia ...