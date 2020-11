Mercedes, Toto Wolff: “Continuiamo a vincere perché abbiamo paura di perdere” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “abbiamo imparato dal passato, in ogni circostanza bisogna evitare di sentirsi in diritto di ottenere automaticamente qualcosa. Restare umili. Tutti abbiamo sempre visto la sconfitta come qualcosa che era prossimo ad arrivare. Questo scetticismo costante e questa paura di perdere è qualcosa che ci guida per tutto il tempo“. Toto Wolff parla così della continua e costante fame di vittorie della Mercedes. Il team principal, intervistato dai canali ufficiale della Formula 1, ha rivelato: “Non dare le cose per scontate è un giusto atteggiamento mentale per continuare a spingere più in là i confini, perché noi pensiamo di non essere mai bravi abbastanza – ha aggiunto Wolff -. A scuola odiavo i ragazzini che andavano benissimo e facevano sempre le scene, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “imparato dal passato, in ogni circostanza bisogna evitare di sentirsi in diritto di ottenere automaticamente qualcosa. Restare umili. Tuttisempre visto la sconfitta come qualcosa che era prossimo ad arrivare. Questo scetticismo costante e questadi perdere è qualcosa che ci guida per tutto il tempo“.parla così della continua e costante fame di vittorie della. Il team principal, intervistato dai canali ufficiale della Formula 1, ha rivelato: “Non dare le cose per scontate è un giusto atteggiamento mentale per continuare a spingere più in là i confini,noi pensiamo di non essere mai bravi abbastanza – ha aggiunto-. A scuola odiavo i ragazzini che andavano benissimo e facevano sempre le scene, ...

