Mercedes-AMG GT - Record al Nürburgring per la Black Series

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Crolla ildella Lamborghini alche resisteva dal 2018: la-AMG GTha siglato un nuovo primato sull'Anello Nord con un tempo di 6 minuti e 43 secondi sul tracciato da 20,6 km, battendo così la Aventator SVJ di appena 1,35 secondi. Il crono sui 20,832 km totali della pista, utilizzato per altre misurazioni, è invece pari a 6 minuti e 48 secondi. Le prove sono state effettuate nello stesso giorno in cui è stato siglato ildella GT 63 S, quindi con una temperatura di 7 gradi e con alcune sezioni della pista non ancora perfettamente asciutte. Tutte le regolazioni scelte da Engel. Il tempo è stato ottenuto dal pilota ufficiale GT3 Maro Engel con una vettura di serie, forte dei 730 CV del V8 biturbo modificato espressamente per la ...