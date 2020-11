Mercato europeo - A ottobre le immatricolazioni tornano in negativo: -7,1% (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Mercato automobilistico europeo torna in territorio negativo dopo l'effimero segnale di ripresa lanciato a settembre, il quale aveva evidenziato una crescita (la prima dell'anno) dell'1,1%. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), a ottobre le immatricolazioni nell'area Ue+Efta (compreso il Regno Unito) si sono infatti attestate su 1.129.223 unità, il 7,1% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Situazione drammatica. La contrazione di ottobre non fa che peggiorare una situazione pesantemente influenzata dalle conseguenze della crisi del coronavirus, come dimostrato dalla perdita di circa un terzo delle immatricolazioni. Nei primi dieci mesi dell'anno, le registrazioni sono state 9.696.828, pari a un calo del ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilautomobilisticotorna in territoriodopo l'effimero segnale di ripresa lanciato a settembre, il quale aveva evidenziato una crescita (la prima dell'anno) dell'1,1%. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto), alenell'area Ue+Efta (compreso il Regno Unito) si sono infatti attestate su 1.129.223 unità, il 7,1% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Situazione drammatica. La contrazione dinon fa che peggiorare una situazione pesantemente influenzata dalle conseguenze della crisi del coronavirus, come dimostrato dalla perdita di circa un terzo delle. Nei primi dieci mesi dell'anno, le registrazioni sono state 9.696.828, pari a un calo del ...

