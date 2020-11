Melania Trump, pronta al divorzio milionario (Di mercoledì 18 novembre 2020) Melania Trump. Evoluzione di stile della 45esima first lady Usa sfoglia la gallery Melania Trump, 50 anni, starebbe letteralmente «contando i minuti» che la separano dal momento in cui il marito Donald Trump, 74, lascerà definitivamente la Casa Bianca per fare spazio a Joe Biden. E allora, come sostiene il Daily Mail, potrà finalmente divorziare. X I termini ipotizzati di questo possibile divorzio sono stellari: si parla di 50 milioni di dollari, due case e l’uso ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020). Evoluzione di stile della 45esima first lady Usa sfoglia la gallery, 50 anni, starebbe letteralmente «contando i minuti» che la separano dal momento in cui il marito Donald, 74, lascerà definitivamente la Casa Bianca per fare spazio a Joe Biden. E allora, come sostiene il Daily Mail, potrà finalmente divorziare. X I termini ipotizzati di questo possibilesono stellari: si parla di 50 milioni di dollari, due case e l’uso ...

