"Mediterraneo", per non dimenticare il capolavoro di Salvatores (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ha da poco girato un film documentario sul lockdown, il grande regista di origini partenopee. Una perla che va ad aggiungersi all'elenco di piccoli capolavori che tempestano la sua cinematografia. Ma tra le opere di Gabriele Salvatores, prima di Tutto il mio folle amore, del Ragazzo Invisibile, di Educazione siberiana, c'era Mediterraneo. Il film chiude la "trilogia della fuga", che si distingue sì per la partecipazione di Diego Abatantuono, che col regista ha stretto un sodalizio eterno, ma soprattutto per la tematica. I personaggi di Salvatores scappano, non sempre coscienti, dalla noia e dal dolore della vita, e si rifugiano in luoghi lontani che accoglienti o meno, infine lo diventano. Luoghi dell'anima, come la piccola isola protagonista di Mediterraneo, che si aggiudicò nel 1992 l'Oscar al ...

