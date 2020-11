Mediazione con esito negativo: nessun compenso per l'avvocato (Di mercoledì 18 novembre 2020) Francesca Resta - Non spetta alcun compenso a carico dello Stato all'avvocato che ha patrocinato il cliente ammesso al gratuito patrocinio, per la Mediazione che abbia avuto esito negativo, neppure se l'azione giudiziaria non venga attivata. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Francesca Resta - Non spetta alcuna carico dello Stato all'che ha patrocinato il cliente ammesso al gratuito patrocinio, per lache abbia avuto, neppure se l'azione giudiziaria non venga attivata.

– AGHDAM, 20 NOV – L’Azerbaigian oggi ha reso noto che. le sue truppe sono entrate in un distretto al confine con il. Nagorno Karabakh restituito dai separatisti armeni dopo quasi 30. anni, come parte ...

Scontro Lega-Forza Italia: ecco perché Gianni Letta è diventato il «nemico» di Salvini

I timori del leader della Lega per i suggerimenti dati a Berlusconi dal suo storico consigliere: è l’interprete di un disegno politico ostile al Carroccio ...

