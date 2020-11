Matrimonio a prima vista, Nicole si scaglia contro Sitara: “Tradita, mi ha insultata” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo il divorzio, Andrea si è avvicinato a un'altra protagonista del programma e oggi sono fidanzati: arriva la versione dei fatti della moglie, che ha vissuto tutto come un vero e proprio tradimento da parte di un'amica L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo il divorzio, Andrea si è avvicinato a un'altra protagonista del programma e oggi sono fidanzati: arriva la versione dei fatti della moglie, che ha vissuto tutto come un vero e proprio tradimento da parte di un'amica L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - acetilcoglione : @conamorechiara No allora almeno un anno di missive senza vedersi prima di incontrarsi per la proposta di matrimoni… - bonelesskam : i giorni prima del matrimonio dovrebbero essere i più belli per cemile e invece per colpa della sua stessa famiglia… - Soo_sadlyx : Fedez ha scritto una canzone per ogni momento più importate per lui e Chiara?? Favorisca i sentimenti??per la sua p… - IsaeChia : ‘#MatrimonioaprimavistaItalia’, #GianlucaElifani rivela: “Avevo percepito strane vibrazioni tra #SitaraRapidarda eA… -