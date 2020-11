‘Matrimonio a prima vista Italia’, Gianluca Elifani rivela: “Avevo percepito strane vibrazioni tra Sitara Rapidarda e Andrea Ghiselli”. E sulla sua attuale situazione sentimentale confessa che… (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’esperienza di Gianluca Elifani a Matrimonio e prima vista Italia non si è conclusa come lui probabilmente sperava. Dopo aver sposato Sitara Rapisarda, tra loro la conoscenza è sempre stata molto altalenante. Tanti scontri e momenti di incomprensione che hanno portato alla fine ad una scelta inevitabile. Proprio ieri è andata in onda ‘la decisione finale’ delle tre coppie e Sitara e Gianluca hanno preferito divorziare. Il colpo di scena, però, è arrivato nelle settimane successive. Già noi di IsaeChia vi avevamo anticipato che era nato del tenero tra Sitara ed un altro sposo del programma, Andrea Ghiselli. Anche tra Andrea e Nicole Soria, infatti, non ha funzionato e, come vedremo nella puntata dei sei mesi dopo, già ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’esperienza dia Matrimonio eItalia non si è conclusa come lui probabilmente sperava. Dopo aver sposatoRapisarda, tra loro la conoscenza è sempre stata molto altalenante. Tanti scontri e momenti di incomprensione che hanno portato alla fine ad una scelta inevitabile. Proprio ieri è andata in onda ‘la decisione finale’ delle tre coppie ehanno preferito divorziare. Il colpo di scena, però, è arrivato nelle settimane successive. Già noi di IsaeChia vi avevamo anticipato che era nato del tenero traed un altro sposo del programma,Ghiselli. Anche trae Nicole Soria, infatti, non ha funzionato e, come vedremo nella puntata dei sei mesi dopo, già ...

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - IsaeChia : ‘#MatrimonioaprimavistaItalia’, #GianlucaElifani rivela: “Avevo percepito strane vibrazioni tra #SitaraRapidarda eA… - hotstuffemboy : @salvinifake @_heliaspclst0 @tvmhvllvnd @brandonspeciawx il vangelo dice che non si possono mangiare molluschi, dep… - Ginvercillo : RT @gmbugs: VIVERE A CATANZARO Dieci coppie di coniugi proveranno a sopravvivere per otto settimane nell’habitat dell’ostile città calabra.… - blogtivvu : Nicole di #Matrimonioaprimavista: “Sitara? Insultata da lei, mi ha trattata come Gianluca” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Matrimonio prima La Tosetti Sposa vince i ZIWA Awards 2020 Fortune Italia