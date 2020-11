Matrimonio a prima vista, con l’ultima puntata è arrivato anche il colpo di scena (Di mercoledì 18 novembre 2020) Due sconosciuti all’altare, il fatidico sì pochi minuti dopo l’incontro. Viaggio di nozze, breve convivenza e la domanda di rito: proseguire insieme il Matrimonio o chiudere definitivamente divorziando? RealTime ha trasmesso ieri l’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista” che ha incollato allo schermo ben 1.026.000 telespettatori con il 3,7% di share. Gli studi scientifici su affinità e compatibilità fatti dagli esperi Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini hanno portato all’unione di Luca e Giorgia, una coppia complice fin dall’inizio. Un sentimento forte da non richiedere conferme, la volontà chiara di restare insieme e continuare a conoscersi. Nello speciale disponibile su DPlayPlus, in tv martedì prossimo, è però arrivato il colpo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Due sconosciuti all’altare, il fatidico sì pochi minuti dopo l’incontro. Viaggio di nozze, breve convivenza e la domanda di rito: proseguire insieme ilo chiudere definitivamente divorziando? RealTime ha trasmesso ieridi “” che ha incollato allo schermo ben 1.026.000 telespettatori con il 3,7% di share. Gli studi scientifici su affinità e compatibilità fatti dagli esperi Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini hanno portato all’unione di Luca e Giorgia, una coppia complice fin dall’inizio. Un sentimento forte da non richiedere conferme, la volontà chiara di restare insieme e continuare a conoscersi. Nello speciale disponibile su DPlayPlus, in tv martedì prossimo, è peròildi ...

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - FQMagazineit : Matrimonio a prima vista, con l’ultima puntata è arrivato anche il colpo di scena - blogtivvu : Gianluca di #MatrimonioaPrimaVista: “Sitara ha tirato fuori il peggio di me, adesso sono fidanzato” - UFrancee : @pioveColSole_ @Agenzia_Ansa Ma dove vivi santo cielo . . .. . sono 10 mesi che l'Italia soffre… quindi prima il… - Micolmoretti : Questo è lo stesso Pupo che in puntata quando Elisabetta ha parlato della ri proposta di matrimonio ha detto che pr… -