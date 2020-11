Matrimonio a prima vista, Andrea e Sitara insieme: Nicole la prende male (Di giovedì 19 novembre 2020) Nicole Soria di Matrimonio a prima vista racconta la sua versione dei fatti sulla storia nata tra Andrea e Sitara. Durante l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista, andata in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 19 novembre 2020)Soria diracconta la sua versione dei fatti sulla storia nata tra. Durante l’ultima puntata di, andata in… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Radio1Rai : 'Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa c… - itzanquellofigo : Guardate come cambierò il discorso del matrimonio la sera prima perché lo rileggerò e non mi convincerà ?? - nicolettagiust1 : Io comunque sono sconvolta dal fatto che l’occupazione di Lady D, prima del matrimonio, fosse fare le pulizie, a ca… - FilippoMancastr : @DiscoveryItalia @realtimetvit @nove @corsi_gabriele @BanijayItalia @NonpanicBanijay Troppo bello matrimonio a prim… - imironicc : Prima ho visto frame per frame il matrimonio di Alice e Claudio ma senza audio, concentrandomi solo sui gesti e sui… -