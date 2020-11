Matilde Brandi contro la violenza sui social: la querela alla Polizia postale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha pubblicato sul suo account social la querela fatta alla Polizia postale. Un commento sulle sue storie, recita così: “Basta con la violenza sui social, bisogna denunciare”. Pare che la donna abbia subito delle pesanti minacce che riguarderebbero le sue bambine. Un utente ha minacciato di morte le sue bimbe minorenni. L’utente si è nascosto dietro un account falso e poi ha scritto il commento che ha indignato tutti e spaventato la showgirl, che è ricorsa alla denuncia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@MatildeBrandireal) “Sei una falsa di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 novembre 2020), ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha pubblicato sul suo accountlafatta. Un commento sulle sue storie, recita così: “Basta con lasui, bisogna denunciare”. Pare che la donna abbia subito delle pesanti minacce che riguarderebbero le sue bambine. Un utente ha minacciato di morte le sue bimbe minorenni. L’utente si è nascosto dietro un account falso e poi ha scritto il commento che ha indignato tutti e spaventato la showgirl, che è ricorsadenuncia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) “Sei una falsa di ...

infoitcultura : Rissa al GF Vip, scontro tra Matilde Brandi e Franceska Pepe - sashaa9871 : Non Franceska (che conosciamo solo perché è stata qualche ora con Sgarbi, a fare cosa non si sa) che da della migno… - sashaa9871 : @FeedMeTrash1 @amicamiatapigli Hai visto un altro #gfvip ? Matilde non ha MAI detto niente del genere a Franceska.… - vincycernic95 : BUONGIORNO SOLO DA STEFANIA ORLANDO CHE COME COPRICAPO INDOSSA LA CANOTTIERA DI MATILDE BRANDI #GFVIP - tiffany__Chucky : 4 e 5. Allora, consideri Matilde, no? È una settimana che parli solo di MATILDE BRANDI.. ?? #GFVIP #gfvip -