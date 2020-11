Matese | Maglione e De Lucia | “La Regione blocca l’iter | il ministero convocherà i sindaci”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildell’Ambiente ha comunicato che in assenza di un pronunciamento formale dellaCampania, non è possibile procedere all’avanzamento dell’istruttoria per l’istituzione del Parco del. Anche perché i contributi che pervengono da parte degli enti locali campani non arrivano in modo coordinato. Allo stesso tempo il dicastero ha accolto la nostra sollecitazione a convocare un tavolo di concertazione con i sindaci sanniti, i cui territori sono interessati dalla perimetrazione del Parco del, richiesto attraverso la Provincia. Al più tardi, questo incontro si terrà la prossima settimana. E’ un incontro necessario perché ancora una volta dobbiamo sopperire alle inadempienze dellaCampania, che persevera nel non inviare al ...