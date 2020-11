Massimiliano Corrà | l’incidente che gli ha cambiato la vita

Leggi su chenews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)è uno dei concorrenti di All together now e insieme alla sua Elena forma il duo degli Amabili. Un incidente gli hala. foto facebookAll together now torna in onda questa sera con una nuova puntata sempre su Canale Cinque con Michelle Hunziker, tra i concorrenti ci sono anche gli Amabili formati dae Elena Ferrantini che la scorsa settimana si sono esibiti sulle note di “Better Shape Up” tratto dal musical “Grease”. La coppia si è presentata sul palco raccogliendo un grande successo, non solo da parte del muro umano, ma anche dei quattro giudici che questa sera avranno il compito di contribuire all’eliminazione di un nuovo concorrente. Quello che però non è passato inosservato è stata la sua storia che il giovane ha raccontato senza ...