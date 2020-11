Massa Lubrense, 16 migranti sbarcano nella penisola sorrentina (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMassa Lubrense (Na) – Mistero sullo sbarco a Nerano di sedici giovani migranti, tra cui due donne, provenienti dall’Iraq e dall’Iran, approdati sulla penisola sorrentina ieri sera, 17 novembre. Appena toccata la costa, i migranti si sono diretti nel centro abitato. La proprietaria di una salumeria ha subito prestato loro soccorso offrendo del cibo, mentre a stretto giro sono giunti polizia municipale, carabinieri, Guardia Costiera e polizia di Stato, provvedendo a mettere in atto tutte le procedure di emergenza e quelle sanitarie. Nelle prossime ore si provvederà ad identificare i migranti e stabilire la struttura che sarà chiamata ad ospitarli. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Mistero sullo sbarco a Nerano di sedici giovani, tra cui due donne, provenienti dall’Iraq e dall’Iran, approdati sullaieri sera, 17 novembre. Appena toccata la costa, isi sono diretti nel centro abitato. La proprietaria di una salumeria ha subito prestato loro soccorso offrendo del cibo, mentre a stretto giro sono giunti polizia municipale, carabinieri, Guardia Costiera e polizia di Stato, provvedendo a mettere in atto tutte le procedure di emergenza e quelle sanitarie. Nelle prossime ore si provvederà ad identificare ie stabilire la struttura che sarà chiamata ad ospitarli. ...

