Marvel's Spider-Man ha venduto oltre 20 milioni di unità in tutto il mondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Marvel's Spider-Man dalla sua uscita nel 2018 ha venduto un totale di oltre 20 milioni di unità, sette milioni in più rispetto all'ultima cifra resa pubblica. A causa della pandemia, quest'anno è stato il primo senza un film Marvel al botteghino, ma per fortuna lo stesso non si può dire per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Marvel ha invaso Fortnite e Marvel's Avengers è stato lanciato su numerose piattaforme. Il momento topico del franchise tuttavia lo si è avuto con il lancio della scorsa settimana di Spider-Man: Miles Morales. Ma torniamo a parlare di Marvel's Spider-Man, gioco uscito nel 2018 per PS4 che ha avuto un grande successo. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020)'s-Man dalla sua uscita nel 2018 haun totale di20di, settein più rispetto all'ultima cifra resa pubblica. A causa della pandemia, quest'anno è stato il primo senza un filmal botteghino, ma per fortuna lo stesso non si può dire per quanto riguarda ildei videogiochi.ha invaso Fortnite e's Avengers è stato lanciato su numerose piattaforme. Il momento topico del franchise tuttavia lo si è avuto con il lancio della scorsa settimana di-Man: Miles Morales. Ma torniamo a parlare di's-Man, gioco uscito nel 2018 per PS4 che ha avuto un grande successo. ...

