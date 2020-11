Martina muore di Covid a 21 anni. “È vero, sono in tanti ma questa sera è diverso” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Luzzara, il Covid porta via un’altra giovane vita. Martina Bonaretti è morta a 21 anni. A parlarne è Andrea Costa sulla sua sua pagina Facebook. La giovane vittima del virus si trovava ricoverata presso l’ospedale a Guastalla. Un aggravamento repentino delle sue condizioni di salute e per Martina nulla da fare. A chiuso per sempre i suoi occhi lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tutti. Così lo annuncia il primo cittadino di Luzzara, Andrea Costa: “Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglia della nostra comunità locale ma questa volta non posso evitarlo. Perché stasera si è spenta una straordinaria ragazza, che aveva solamente 21 anni e che è stata aggredita dal Covid. Martina ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Luzzara, ilporta via un’altra giovane vita.Bonaretti è morta a 21. A parlarne è Andrea Costa sulla sua sua pagina Facebook. La giovane vittima del virus si trovava ricoverata presso l’ospedale a Guastalla. Un aggravamento repentino delle sue condizioni di salute e pernulla da fare. A chiuso per sempre i suoi occhi lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tutti. Così lo annuncia il primo cittadino di Luzzara, Andrea Costa: “Quasi sempre evito di parlare di chi ci lascia, soprattutto se appartiene alla famiglia della nostra comunità locale mavolta non posso evitarlo. Perché stasi è spenta una straordinaria ragazza, che aveva solamente 21e che è stata aggredita dal...

