Martina Bonaretti è morta per Covid a soli 21 anni. La sindaca: "Siamo sconvolti, l'ho vista crescere. Ora sosteniamoci come comunità" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Martina Bonaretti aveva solo 21 anni ed è morta per Covid meno di una settimana dopo il ricovero all'ospedale di Guastalla (Reggio Emilia). Qui era arrivata giovedì 12 novembre in ambulanza e in condizioni considerate molto critiche, poi il ricovero in terapia intensiva e il peggioramento nel giro di pochissimi giorni. Il 10 novembre scorso un'altra ragazza di 21 anni era morta per Covid a Torino: Chiara Cringolo. Bonaretti era originaria di Luzzara (Reggio Emilia) e avrebbe compiuto 22 anni a gennaio. "Non ho parole di fronte a questa tragedia", ha scritto la sindaca Elisabetta Sottili su Facebook. "Niente può valere i suoi 21 anni, i suoi occhi grandi e belli, il suo sorriso, la sua ...

