Man’s world | Marina | lyrics | tradizione e significato del nuovo singolo video

Man's world è il titolo del nuovo singolo di Marina. Marina Lambrini Diamandis in precedenza è arrivata alla fama come Marina and the Diamonds. E' una cantautrice gallese di origine greca. Diamonds veniva attribuito alla band di supporto che la segue nelle esibizioni live ma in realtà si riferisce ai fan della cantante. Lo ha sottolineato lei stesso: Io sono Marina. Voi siete i diamanti Marina, Man's world significato canzone Il brano dichiara esplicitamente la volontà della cantautrice: "Non voglio più vivere in un mondo di uomini". Appare grande quanto gli argomenti di cui sta cantando, vale a dire la persecuzione delle donne e di altri gruppi minoritari nel corso della storia,

