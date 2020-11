Manovra, il fondo anti Covid scende di 200 milioni. Per la riforma fiscale: 8 miliardi dal 2022 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tre miliardi per la famiglia dal prossimo anno e istituzione di un fondo da 120 miliardi per l’attuazione del programma del Recovery Fund Leggi su lastampa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Treper la famiglia dal prossimo anno e istituzione di unda 120per l’attuazione del programma del Recovery Fund

Scende a 3,8 miliardi, per il 2021, il Fondo Covid, quello per le imprese, «per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica». È quanto scritto nel testo ...

Mattarella firma Manovra.Testo a Camera

Il testo è arrivato alla Camera per l'esame. Nella Manovra è contenuta anche la prima cornice normativa per l'attuazione del Recovery Plan italiano, con regole per la raccolta e monitoraggio dei dati, ...

