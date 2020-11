Manovra, cosa cambia per il cashback e la lotteria degli scontrini (Di mercoledì 18 novembre 2020) Novità in vista per il cashback e la lotteria degli scontrini: nella bozza della Manovra sono previsti ulteriori incentivi all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici L’ultima bozza della Manovra di bilancio, come informa il portale fanpage.it, prevede un nuovo incentivo all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, in particolare il cashback, i cui rimborsi saranno esentasse. L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Novità in vista per ile la: nella bozza dellasono previsti ulteriori incentivi all’utilizzostrumenti di pagamento elettronici L’ultima bozza delladi bilancio, come informa il portale fanpage.it, prevede un nuovo incentivo all’utilizzostrumenti di pagamento elettronici, in particolare il, i cui rimborsi saranno esentasse. L'articolo Curiosauro.

