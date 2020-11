Maltempo a Salerno, gravi danni nel Golfo di Policastro: chiesto lo stato di emergenza (Di mercoledì 18 novembre 2020) NAPOLI – “Il maltempo ha causato dei notevoli disagi nel Golfo di Policastro e nell’Alta Valle del Sele-Tanagro. Danni seri alla viabilità, in particolare sulla strada statale 18 nella zona tra Alfano e Rofrano. Ci sono state frane e smottamenti un po’ in tutto il Golfo di Policastro e le strade più importanti, comprese le statali 104 e 517, sono state danneggiate anche se in modo non severo”. È quanto ha dichiarato alla Dire Domenico Ranesi, referente in Provincia di Salerno al settore Viabilità e Trasporti, all’indomani del nubifragio che si è abbattuto nell’area del Golfo di Policastro. Qui le piogge torrenziali hanno causato frane, straripamenti di torrenti e allagamenti di abitazioni e terreni. In particolare nei Comuni di Santa Marina e frazione Policastro, Vibonati, Ispani e frazione Capitello dove diverse famiglie hanno abbandonato le proprie abitazioni invase da fango e detriti. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) NAPOLI – “Il maltempo ha causato dei notevoli disagi nel Golfo di Policastro e nell’Alta Valle del Sele-Tanagro. Danni seri alla viabilità, in particolare sulla strada statale 18 nella zona tra Alfano e Rofrano. Ci sono state frane e smottamenti un po’ in tutto il Golfo di Policastro e le strade più importanti, comprese le statali 104 e 517, sono state danneggiate anche se in modo non severo”. È quanto ha dichiarato alla Dire Domenico Ranesi, referente in Provincia di Salerno al settore Viabilità e Trasporti, all’indomani del nubifragio che si è abbattuto nell’area del Golfo di Policastro. Qui le piogge torrenziali hanno causato frane, straripamenti di torrenti e allagamenti di abitazioni e terreni. In particolare nei Comuni di Santa Marina e frazione Policastro, Vibonati, Ispani e frazione Capitello dove diverse famiglie hanno abbandonato le proprie abitazioni invase da fango e detriti.

