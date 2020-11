Mai dire gol, 30 anni fa la prima puntata del programma che ha dissacrato il calcio: “La presa per il culo che arrivava alla gente” (Di mercoledì 18 novembre 2020) In principio fu la manona gialla di Cippa Lippa che compila la schedina. Era il 18 novembre del 1990 e su Italia1 iniziava la rivoluzione del calcio in tv. Mai dire Gol esordì così: alle dieci di sera e per mezz’ora la Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto) assieme a Teo Teocoli/Peo Pericoli si misero a commentare diversi filmati di calcio giocato tra azioni fantozziane, lisciate pazzesche e gol sbagliati clamorosamente dai massimi protagonisti della serie A. La cronaca dell’epoca registra oltre un milione e mezzo di spettatori. Tanto che Mai dire Gol durerà fino al 2001. “Quella sera lì una delle cose più intoccabili, una delle barriere più inespugnabili della cultura italiana, cioè il gioco del calcio professionistico, finalmente poteva essere preso in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) In principio fu la manona gidi Cippa Lippa che compila la schedina. Era il 18 novembre del 1990 e su Italia1 iniziava la rivoluzione delin tv. MaiGol esordì così: alle dieci di sera e per mezz’ora la Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto) assieme a Teo Teocoli/Peo Pericoli si misero a commentare diversi filmati digiocato tra azioni fantozziane, lisciate pazzesche e gol sbagliati clamorosamente dai massimi protagonisti della serie A. La cronaca dell’epoca registra oltre un milione e mezzo di spettatori. Tanto che MaiGol durerà fino al 2001. “Quella sera lì una delle cose più intoccabili, una delle barriere più inespugnabili della cultura italiana, cioè il gioco delprofessionistico, finalmente poteva essere preso in ...

SkyTG24 : 30 anni fa la prima puntata di Mai Dire Gol, lo show che ha cambiato la comicità in tv - giorgio_gori : Per la serie “come passa il tempo”: trent’anni fa, dalla costola di #MaiDireBanzai, nasceva #MaiDireGol, il program… - FcInterNewsit : Mourinho: 'La mia Inter una famiglia, porterò sempre Milano nel cuore. Tornare? Non credo, ma mai dire mai' - greyssoul_ : non smetterò mai di dire che Hoseok, in tutta la sua immensa bellezza e dolcezza, mi ricorda il sole al tramonto. c… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Mai dire gol, 30 anni fa la prima puntata del programma che ha dissacrato il calcio: “La presa per il culo che arrivav… -