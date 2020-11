Ma cosa fa? Sotto alla doccia, fuori tutto in primo piano: Selvaggia Roma sfida la censura-Mediaset. E vince: roba pazzesca | Guarda (Di mercoledì 18 novembre 2020) tutto lei, tutto Selvaggia Roma, nel bene e nel male. Da che è entrata, tra provocazioni, liti e rivelazioni, è la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5. E ora, perché si parla di lei? Presto detto: per l'ultima provocazione. Si tratta di una doccia pazzesca, in bikini, rigorosamente in favor di telecamera. Insomma, un modo con cui la controversa Selvaggia Roma tira fuori le sue armi migliori, ossia le sue forme esplosive. Forme che ovviamente esalta con movimenti sinuosi che offre in primissimo piano alle telecamere che indugiano all'interno della casa del GfVip. Ovviamente, fari puntati in primis sul décolleéte, semplicemente pazzesco. Il Selvaggia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020)lei,, nel bene e nel male. Da che è entrata, tra provocazioni, liti e rivelazioni, è la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5. E ora, perché si parla di lei? Presto detto: per l'ultima provocazione. Si tratta di una, in bikini, rigorosamente in favor di telecamera. Insomma, un modo con cui la controversatirale sue armi migliori, ossia le sue forme esplosive. Forme che ovviamente esalta con movimenti sinuosi che offre in primissimoalle telecamere che indugiano all'interno della casa del GfVip. Ovviamente, fari puntati in primis sul décolleéte, semplicemente pazzesco. Il...

sbonaccini : Voglio ringraziarvi per i tantissimi messaggi. Anche da persone a me sconosciute. Per un saluto, chiedermi come sto… - reportrai3 : Il parere su sagre e feste paesane: il Cts, chiede al presidente Solinas di vietarle. E cosa fa la regione? «Adott… - _Techetechete : 'La cosa difficile oggi è far ridere con il buon gusto...'. Auguri a #CarloVerdone con questa intervista a se stess… - addictedtodob : @ArmantoJimin Io l’ho creato ma è così da 2 giorni e non mi fa fare nulla e vorrei eliminarlo ma non so cosa fare - 3dc8 : @giacomo94_ Ok la battuta, ma hai dato spiegazioni che han peggiorato la tua posizione, evidenziando che non era un… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa fa Gli orologi del diavolo: cosa fa oggi Marco Merani/Gianfranco Franciosi Bellacanzone Il rebus della Sanità calabrese. Cosa può succedere adesso? Tutti gli scenari

Dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio ad assumere il ruolo di commissario (in seguito alle dimissioni, in dieci giorni, di Cottarelli e Zuccatelli) il governo ...

Le storie esemplari dei tre sindaci eroi: "Mattarella non ci fa sentire soli"

All'indomani dell'intervento del Capo dello Stato all'assemblea Anci, tre esempi di resistenza civile. Roberto Ragnedda, primo cittadino di ...

Dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio ad assumere il ruolo di commissario (in seguito alle dimissioni, in dieci giorni, di Cottarelli e Zuccatelli) il governo ...All'indomani dell'intervento del Capo dello Stato all'assemblea Anci, tre esempi di resistenza civile. Roberto Ragnedda, primo cittadino di ...