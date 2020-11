Lutto nel mondo della musica : addio al “segreto” di Michael Jackson (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lutto nel mondo della musica. Se ne è andato a causa del Covid una spalla dei più grandi artisti internazionali e artefice di enormi successi Il legendario ingegnere del suono Bruce Swedien ci lascia all’età di 86 anni. L’uomo è deceduto a causa di complicazioni dopo aver contratto il Coronavirus. Ne dà il triste annuncio … L'articolo Lutto nel mondo della musica : addio al “segreto” di Michael Jackson proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020)nel. Se ne è andato a causa del Covid una spalla dei più grandi artisti internazionali e artefice di enormi successi Il legendario ingegnere del suono Bruce Swedien ci lascia all’età di 86 anni. L’uomo è deceduto a causa di complicazioni dopo aver contratto il Coronavirus. Ne dà il triste annuncio … L'articolonelal “segreto” diproviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel LUTTO NEL BASKET SANNITA. ALL'ETA' DI 77 ANNI SI E' SPENTO MARIO NAPOLITANO IMPORTANTE SIMBOLO DELLA PALLA A SPICCHI TV Sette Benevento Moriago, lutto nel mondo della ristorazione: è mancata a soli 50 anni Daniela Barlaro. Domani il funerale

E' mancata sabato scorso, 14 novembre, a soli 50 anni, Daniela Barlaro (nella foto), a seguito complicazioni da una cura che stava seguendo per la malattia che l'aveva colpita nei mesi scorsi. Nata a ...

Lutto per la scomparsa di Nicola Ciuffardi

Si è spento ieri mattina nella sua abitazione di Aulla, all’età di 86 anni, Nicola Ciuffardi, “Nicolino” per gli amici, una figura molto rappresentativa per il capoluogo lunigianese, discendente di un ...

