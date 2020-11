'L'uomo volante' muore durante un allenamento: si era lanciato dalla torre più alta del mondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Era conosciuto come 'L'uomo volante' grazie ai suoi incredibili record e alle sue imprese mozzafiato . Il francese Vince Reffet, 36 anni, si era lanciato con successo dalla torre più alta del mondo, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Era conosciuto come 'L'' grazie ai suoi incredibili record e alle sue imprese mozzafiato . Il francese Vince Reffet, 36 anni, si eracon successopiùdel, ...

rosatoeu : L'uomo volante muore durante un allenamento: si era lanciato dalla torre più alta del mondo. Il francese Vince Reff… - FrancyP_ : @Laila76913893 @danieledv79 @DanielaDaffin @falconiofr @matteorenzi @Corriere Il rimpasto non cambia l'uomo al vola… - Grizzly_volante : @ShooterHatesYou E' un uomo di apparato pubblico. Ai privati tale motivazione non sarebbe concessa. - anna_volante : RT @partigianovegan: Lo sai quanto ossigeno produce un albero??????? Ogni albero produce in media 20/30 lt di ossigeno al giorno e ogni uom… - anna_volante : @MantiniRita @GhostRi00817922 Bloccato. Uomo-schifo -

Ultime Notizie dalla rete : uomo volante «L'uomo volante» muore durante un allenamento: si era lanciato dalla torre... Il Mattino INVESTI’ E UCCISE UN UOMO NEL PESCARESE: L’ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA PARTE CIVILE AL PROCESSO

PESCARA – Grande soddisfazione per l’Associazione italiana familiari e vittime della strada Onlus, presieduta da Alberto Pallotti e rappresentata legalmente dall’avvocato Walter Rapattoni. Stamattina, ...

volo ponte

www.filodirettomonreale.it è una Testata Giornalistica registrata Autorizzazione Tribunale di Palermo n. 29 del 30/12/2009 Direttore responsabile Luigi Gullo email: redazione@fil ...

PESCARA – Grande soddisfazione per l’Associazione italiana familiari e vittime della strada Onlus, presieduta da Alberto Pallotti e rappresentata legalmente dall’avvocato Walter Rapattoni. Stamattina, ...www.filodirettomonreale.it è una Testata Giornalistica registrata Autorizzazione Tribunale di Palermo n. 29 del 30/12/2009 Direttore responsabile Luigi Gullo email: redazione@fil ...