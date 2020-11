L’ultra-destra in piazza a Berlino sfida il semi-lockdown (Di giovedì 19 novembre 2020) Dalla protesta con lanci di petardi, pietre e bottiglie davanti alla Porta di Brandeburgo, dispersa dalla polizia con le bordate dei cannoni ad acqua, agli appelli su Facebook ad «armarsi» e «bruciare Berlino». È il «Giorno X» organizzato dalL’ultra-destra radicale contro la «terza legge sulla protezione della popolazione» in discussione sia al Bundestag che al Bundesrat destinata ad assicurare la copertura giuridica alle attuali misure di contenimento del Covid-19. In piazza, circa diecimila persone con in prima fila i neonazisti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 19 novembre 2020) Dalla protesta con lanci di petardi, pietre e bottiglie davanti alla Porta di Brandeburgo, dispersa dalla polizia con le bordate dei cannoni ad acqua, agli appelli su Facebook ad «armarsi» e «bruciare». È il «Giorno X» organizzato dalradicale contro la «terza legge sulla protezione della popolazione» in discussione sia al Bundestag che al Bundesrat destinata ad assicurare la copertura giuridica alle attuali misure di contenimento del Covid-19. In, circa diecimila persone con in prima fila i neonazisti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

