L'ultima (forse) di Trump: 2.500 militari Usa si ritireranno dall'Afghanistan e dall'Iraq (Di mercoledì 18 novembre 2020) Gli Stati Uniti ridurranno il numero delle proprie truppe in Afghanistan a 2.500 nel gennaio 2021, il più piccolo contingente americano in due decenni di guerra. E' una delle ultime volontà del presidente uscente Donald Trump che aveva promesso di mettere a fine a "guerre infinite". L'annuncio arriva dal Pentagono secondo cui circa 2.000 soldati si ritireranno dall'Afghanistan entro il 15 gennaio, e altri 500 lasceranno l'Iraq lasciando solo 2.500 soldati in ogni paese. Il ritiro avverrà quando Donald Trump, sconfitto alle elezioni presidenziali dal democratico Joe Biden, cederà il potere il 20 gennaio.Questa decisione riflette il desiderio del presidente americano "di porre fine con successo e responsabilmente alle guerre in Afghanistan e Iraq e di riportare a casa i nostri coraggiosi soldati".

