Lukaku l’insaziabile | altri due gol per stendere la Danimarca

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La sfida tra i due nerazzurried Eriksen in Belgio-è stata stravinta dall’attaccante dei Red Devils, che con una doppietta ha regalato ai suoi i tre punti ed il primato nel girone, che consegna al Belgio la qualificazione per le Final Four di Nations League. Ha aperto le marcature Tielemans dopo soli tre minuti, puntuale la reazione danese con Wind al 17?, all’intervallo si va sul punteggio di parità. Nella ripresa la punta dell’Inter Romeluha messo a segno due reti in poco meno di un quarto d’ora, portando i suoi avanti 3-1 e vanificando le speranze di qualificazione degli avversari, che erano concretizzabili soltanto con una vittoria. Nel finale l’autogol di Chadli ed il gol di De Bruyne hanno fissato il punteggio sul 4-2 per il Belgio. Foto: Twitter Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.