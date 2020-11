L'ospedale San Gerardo di Monza chiede l'invio dei medici militari (Di mercoledì 18 novembre 2020) Raffaello Binelli L’Asst di Monza, epicentro della seconda ondata di epidemia di Covid, ha chiesto l’aiuto delle forze armate per fronteggiare l’emergenza. Quasi 400, tra medici, infermieri e personale sanitario, sono a casa perché contagiati o in quarantena Si aggrava la situazione all'ospedale San Gerardo di Monza, dove sono quasi 400 le persone, tra medici, infermieri e personale sanitario, rimasti a casa o perché contagiati dal Covid o perché in quarantena. Con un numero così alto di assenti il direttore generale, Mario Alparone, ha chiesto l'intervento dell'Esercito, attraverso l'invio dei medici militari. Il primo a lanciare l'appello, una decina di giorni fa, era stato il sindaco Dario Allevi. Ora la situazione è ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Raffaello Binelli L’Asst di, epicentro della seconda ondata di epidemia di Covid, ha chiesto l’aiuto delle forze armate per fronteggiare l’emergenza. Quasi 400, tra, infermieri e personale sanitario, sono a casa perché contagiati o in quarantena Si aggrava la situazione all'Sandi, dove sono quasi 400 le persone, tra, infermieri e personale sanitario, rimasti a casa o perché contagiati dal Covid o perché in quarantena. Con un numero così alto di assenti il direttore generale, Mario Alparone, ha chiesto l'intervento dell'Esercito, attraverso l'dei. Il primo a lanciare l'appello, una decina di giorni fa, era stato il sindaco Dario Allevi. Ora la situazione è ...

Quattro ospiti della casa di riposo San Giorgio di viale Monastir a Cagliari sono morti, nei primi undici giorni di novembre, all’ospedale, tutti positivi al Covornavirus. Quattro donne, per ...

UDINE. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia gli undici decessi si riferiscono a un uomo di 100 anni di Cavasso Nuovo deceduto in una residenza per anziani; a un uomo di ...

