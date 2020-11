Lombardia: obiettivo zona arancione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 - zona arancione? La Lombardia ci crede. Il primo a sottolineare che la situazione della regione è migliorata è il governatore Attilio Fontana : "La Lombardia dallo scorso ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 -? Laci crede. Il primo a sottolineare che la situazione della regione è migliorata è il governatore Attilio Fontana : "Ladallo scorso ...

MauroCapozza : RT @MilkoSichinolfi: #Fontana: In Lombardia abbiamo raggiunto il picco di contagi, presto ci sarà discesa. Ovvio. Solo che adesso il suo ob… - marzialex75 : RT @MilkoSichinolfi: #Fontana: In Lombardia abbiamo raggiunto il picco di contagi, presto ci sarà discesa. Ovvio. Solo che adesso il suo ob… - Deanna_TK : RT @MilkoSichinolfi: #Fontana: In Lombardia abbiamo raggiunto il picco di contagi, presto ci sarà discesa. Ovvio. Solo che adesso il suo ob… - carlo_masera : RT @MilkoSichinolfi: #Fontana: In Lombardia abbiamo raggiunto il picco di contagi, presto ci sarà discesa. Ovvio. Solo che adesso il suo ob… - anubi_matt : RT @MilkoSichinolfi: #Fontana: In Lombardia abbiamo raggiunto il picco di contagi, presto ci sarà discesa. Ovvio. Solo che adesso il suo ob… -