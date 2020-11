Lombardia, Fontana: “Leggero miglioramento, ma fino al 27 novembre si resta in fascia rossa” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il Dpcm stabilisce che, quando si entra in una fascia, i dati in miglioramento debbano confermarsi per almeno due settimane prima di poter passare a minori restrizioni. Quindi, fino al 27 novembre la Lombardia resta in ‘fascia rossa’, ma al di là del ”colore” la grande differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole”. Queste le parole del governatore della Lombardia, Attilio Fontana tramite un post sul suo profilo Facebook. ”La Lombardia ha iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. L’Rt è sceso e in base ai numeri già oggi saremmo considerati in ‘fascia arancione’ – ha spiegato – Sono i primi miglioramenti determinati dall’ordinanza regionale del 22 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Il Dpcm stabilisce che, quando si entra in una, i dati indebbano confermarsi per almeno due settimane prima di poter passare a minori restrizioni. Quindi,al 27lain ‘rossa’, ma al di là del ”colore” la grande differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole”. Queste le parole del governatore della, Attiliotramite un post sul suo profilo Facebook. ”Laha iniziato una fase di leggero ma significativo. L’Rt è sceso e in base ai numeri già oggi saremmo considerati in ‘arancione’ – ha spiegato – Sono i primi miglioramenti determinati dall’ordinanza regionale del 22 ...

