Lombardia: da Regione Lombardia 16 mln per rimozione amianto da scuole (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 nov. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, ha approvato la delibera che stanzia 16 milioni di euro per interventi di bonifica dell'amianto dagli edifici scolastici. "Continua senza sosta - ha commentato Rizzoli - il nostro impegno per una Regione con scuole libere per sempre dall'amianto. Con la delibera approvata dalla giunta abbiamo approvato il piano regionale di finanziamenti per gli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici di proprietà degli enti locali. Ci auguriamo che i 16 milioni di euro a disposizione possano soddisfare il fabbisogno di messa in sicurezza del patrimonio scolastico degli enti locali sul territorio lombardo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 nov. (Adnkronos) - La giunta regionale della, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, ha approvato la delibera che stanzia 16 milioni di euro per interventi di bonifica dell'dagli edifici scolastici. "Continua senza sosta - ha commentato Rizzoli - il nostro impegno per unaconlibere per sempre dall'. Con la delibera approvata dalla giunta abbiamo approvato il piano regionale di finanziamenti per gli interventi di bonifica dell'e ripristino negli edifici scolastici di proprietà degli enti locali. Ci auguriamo che i 16 milioni di euro a disposizione possano soddisfare il fabbisogno di messa in sicurezza del patrimonio scolastico degli enti locali sul territorio lombardo ...

