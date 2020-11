L’olio viso alla prugna usato da Chrissy Teigen e gli altri amati dalle star (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sappiamo qual è la bacchetta magica che Chrissy Teigen usa per un viso radioso e dall’effetto plump. Si tratta del boccettino magico Le Prunier Plum Beauty Oil che applica alla sera prima di andare a dormire. Un olio botanico per il viso a base di un unico e non convenzionale ingrediente: le prugne: coltivate, raccolte e pressate a freddo in California. Un segreto che le è stato tramandato dalla sua make-up artist Nova Kaplan e che Chrissy ha deciso di condividere con i suoi 33 milioni di follower su Instagram. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sappiamo qual è la bacchetta magica che Chrissy Teigen usa per un viso radioso e dall’effetto plump. Si tratta del boccettino magico Le Prunier Plum Beauty Oil che applica alla sera prima di andare a dormire. Un olio botanico per il viso a base di un unico e non convenzionale ingrediente: le prugne: coltivate, raccolte e pressate a freddo in California. Un segreto che le è stato tramandato dalla sua make-up artist Nova Kaplan e che Chrissy ha deciso di condividere con i suoi 33 milioni di follower su Instagram.

IlCavdelTrash : Pier che crede che l'olio per il viso sia fatto con le piume di fenice. Delirio ?? #GFVIP - lucarubin71 : La Fraternità della Speranza è lieta di presentarti: OLIO DI IPERICO. L'olio di iperico è un ottimo rimedio per sco… - Robertomauri10 : Anche l'inviata ha lo stesso olio sul viso ??#chilhavisto - formulagio : @Dracouis oppure usi l'olio solo per la parte secca e l'altro per tutto il viso.. può essere anche la crema a non e… -

