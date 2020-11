Lockdown delle scuole per frenare i contagi, fare solo didattica a distanza. Lettera (Di mercoledì 18 novembre 2020) Inviata da Mario Bocola - Contro l’avanzata del virus sarebbe il caso di un Lockdown totale di tutte le scuole d’Italia dall’infanzia alle superiori almeno fino a Natale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) Inviata da Mario Bocola - Contro l’avanzata del virus sarebbe il caso di untotale di tutte led’Italia dall’infanzia alle superiori almeno fino a Natale. L'articolo .

CalabriaTw : #Roma Riparte il valzer delle stazioni metro chiuse. Lavori di manutenzione che potevano essere fatti durante il lo… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Austria di nuovo in lockdown: code ai negozi di alimentari. 'In Europa oltre 15 milioni di c… - agorarai : “Sento parlare di lockdown con troppa leggerezza. Non si può comprimere la libertà e la vita delle persone per trop… - orizzontescuola : Lockdown delle scuole per frenare i contagi, fare solo didattica a distanza. Lettera - LudovicoFVisen1 : RT @gzibordi: Comunque è strano che non si parli mai di un paese di 10 milioni di abitanti che, senza alcun lockdown, neanche le mascherine… -