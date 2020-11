Lo stato svizzero non ha più posti in terapia intesiva (Di mercoledì 18 novembre 2020) In Svizzera la situazione Covid è sempre più allarmante. Sono terminati tutti i posti di terapia intensiva negli ospedali del Paese. Covid, Svizzera allarme ospedali: posti in rianimazione tutti pieni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) In Svizzera la situazione Covid è sempre più allarmante. Sono terminati tutti idiintensiva negli ospedali del Paese. Covid, Svizzera allarme ospedali:in rianimazione tutti pieni su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : stato svizzero Covid, l’economista svizzero: “I negazionisti siano accolti per ultimi nelle terapie… Il Fatto Quotidiano Svizzera, parla l'autorità sanitaria: "Ucraina in quarantena e la gara è vietata!"

Il medico del cantone di Lucerna Roger Harstall spiega in un'intervista a Blick i retroscena della difficile decisione sulla partita di Nations League tra Svizzera e Ucraina.

Kaspersky apre un nuovo Transparency Center in Nord America

L'azienda completa il trasferimento del processo di elaborazione dati in Svizzera e apre un nuovo Transparency Center in Nord America ...

