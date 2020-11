Lo sapete che divorziare fa male alla salute degli uomini? Cosa succede al loro corpo

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il divorzio non solo lascia un cuore spezzato, ma provoca anche dei problemi diagli. Secondo uno studio, coche si lasciano alle spalle un matrimonio fallito, fanno registrare i più alti tassi di mortalità, di ‘abuso di sostanze e di depressione. La ricerca – pubblicata sul Journal of Men’s Health – ha riscontrato che glidivorziati e single hanno un tasso di suicidi più alto del 39%. Chiaramente rispetto a quelli sposati, forse in parte perché sono più propensi a impegnarsi in comportamenti a rischio. Perché glisoffrono più delle donne Il dottore Daniel Felix dell’Università del Nebraska ha detto che gli operatori sanitari devono riconoscere ufficialmente i problemi dilegati al divorzio negli. La sua ricerca ha preso in ...