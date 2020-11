Livorno. Si piantano 20 tigli alle Terme del Corallo e tre lecci nel Bosco dei Cappuccini

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Comune diaderisce alla Giornata Nazionale degli alberi 2020, che si celebra in tutta Italia il 21 novembre, con una serie di iniziative tese a migliorare e valorizzare il verde nella nostra città. Ventisaranno piantati al parco delledele treal parchino comunale di via Cecconi,dei. “La giornata dell’albero – commenta l’assessora all’Urbanistica (con delega anche al Verde)Silvia Viviani – è una occasione per riaccendere l’attenzione sull’importanza del verde in città, ma le azioni dell’amministrazione per la sua cura e il suo incremento sono costanti”. Ricordiamo che poche settimane fa, a ottobre, sono stati piantati 900 alberi tra Ardenza e Laa in collaborazione con Unicoop ...