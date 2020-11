Livorno. Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: la raccolta quest’anno si fa con le card (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un’iniziativa importante per aiutare, attraverso un piccolo gesto di attenzione alla portata di tutti, le persone più in difficoltà. La crisi collegata all’emergenza sanitaria ha purtroppo esteso la platea di coloro che faticano a provvedere anche ai bisogni fondamentali. Confidiamo nella solidarietà di cui a più riprese i livornesi e le livornesi hanno dato prova”. L’assessore al Sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti motiva così il patrocinio che il Comune di Livorno ha dato anche quest’anno alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2020, iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, giunta alla 24esima edizione. A causa dell’emergenza Covid però, quest’anno la ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un’iniziativa importante per aiutare, attraverso un piccolo gesto di attenzione alla portata di tutti, le persone più in difficoltà. La crisi collegata all’emergenza sanitaria ha purtroppo esteso la platea di coloro che faticano a provvedere anche ai bisogni fondamentali. Confidiamo nella solidarietà di cui a più riprese i livornesi e le livornesi hanno dato prova”. L’assessore al Sociale del Comune diAndrea Raspanti motiva così il patrocinio che il Comune diha dato anchealla2020, iniziativa promossa dalla Fondazione BancoOnlus, giunta alla 24esima edizione. A causa dell’emergenza Covid però,la ...

losservcom : Giornata nazionale degli alberi 2020: Livorno aderisce - ComunediLivorno : Il Comune di #Livorno aderisce alla #GiornataNazionaledeglialberi che si celebra in tutta Italia il #21novembre. Ve… - ColucciLc : RT @CarrareseCalcio: ???????? ???? Riviviamo insieme la vittoria di ieri sera contro il Livorno! ?????? Foto: As Livorno Calcio/Novi ?? https://t.c… - mcdellamico : RT @uslnordovest: Sabato #14novembre in occasione della Giornata Mondiale del Diabete quattro monumenti si sono colorati di blu. Tra quest… - fseviareggio : RT @TirrenoLivorno: ?? AMARANTO: IL PERSONAGGIO. Il ritorno dell’ex capitano divide i tifosi dopo i complimenti ai nuovi compagni dopo il v… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno Giornata Livorno calcio, Heller rassicura: «Stipendi pagati». Ma i giocatori sono inquieti Il Tirreno Livorno. Si piantano 20 tigli alle Terme del Corallo e tre lecci nel Bosco dei Cappuccini

Il Comune di Livorno aderisce alla Giornata Nazionale degli alberi 2020, che si celebra in tutta Italia il 21 novembre, con una serie di iniziative tese a migliorare e valorizzare il verde nella ...

Livorno. Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: la raccolta quest’anno si fa con le card

Un'iniziativa importante per aiutare, attraverso un piccolo gesto di attenzione alla portata di tutti, le persone più in difficoltà. La crisi collegata ...

Il Comune di Livorno aderisce alla Giornata Nazionale degli alberi 2020, che si celebra in tutta Italia il 21 novembre, con una serie di iniziative tese a migliorare e valorizzare il verde nella ...Un'iniziativa importante per aiutare, attraverso un piccolo gesto di attenzione alla portata di tutti, le persone più in difficoltà. La crisi collegata ...