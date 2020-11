Livorno, aggredisce personale dell'ospedale, ma il medico esperto in arti marziali lo neutralizza (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'uomo, 45 anni, si è fatto visitare al pronto soccorso e poi dà in incandescenze cercando di colpire il sanitario ("Ti ammazzo, ti ammazzo") e lanciando una bottiglietta contro un'infermiera Leggi su repubblica (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'uomo, 45 anni, si è fatto visitare al pronto soccorso e poi dà in incandescenze cercando di colpire il sanitario ("Ti ammazzo, ti ammazzo") e lanciando una bottiglietta contro un'infermiera

