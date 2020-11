LIVE – Recupero Catania-Vibonese 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Catania-Vibonese, match di Recupero dell’ottava giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Si gioca alle 20:30 di mercoledì 18 novembre e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in questa sfida da non perdere. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le formazioni ufficiali: Catania: Martinez; Claiton, Silvestri, Zanchi; Albertini, Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio, Pinto; Pecorino, Reginaldo. Allenatore: Raffaele Vibonese: Mengoni; Sciacca, Redolfi, Bachini; Ciotti, Laribi, Ambro, Tumbarello, Mahrous; Spina, Plescia. Allenatore: Galfano. AGGIORNA LA DIRETTA Catania-Vibonese ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match didell’ottava giornata delC di. Si gioca alle 20:30 di mercoledì 18 novembre e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in questa sfida da non perdere. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le formazioni ufficiali:: Martinez; Claiton, Silvestri, Zanchi; Albertini, Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio, Pinto; Pecorino, Reginaldo. Allenatore: Raffaele: Mengoni; Sciacca, Redolfi, Bachini; Ciotti, Laribi, Ambro, Tumbarello, Mahrous; Spina, Plescia. Allenatore: Galfano. AGGIORNA LA...

