LIVE Italia-Svezia Under21 in DIRETTA: azzurrini già qualificati, esperimenti per Nicolato (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e le probabili formazioni di Italia-Svezia U21 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia U21 valevole per le qualificazioni Europei 2021, gli azzurrini già qualificati possono giocare in tutta tranquillità con Nicolato che proverà nuovi schemi e giocatori in corso di partita. Nicolato deve fare a meno dello squalificato Pinamonti: davanti spazio a Scamacca accanto a Raspadori, con il giovane Colombo pronto ad entrare dalla panchina. Centrocampo titolare con Pobega (in gran forma nelle ultime uscite), Rovella e Ricci, l’esterno bianconero Frabotta a sinistra e Bellanova a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e le probabili formazioni diU21 Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale diU21 valevole per le qualificazioni Europei 2021, gligiàpossono giocare in tutta tranquillità conche proverà nuovi schemi e giocatori in corso di partita.deve fare a meno dello squalificato Pinamonti: davanti spazio a Scamacca accanto a Raspadori, con il giovane Colombo pronto ad entrare dalla panchina. Centrocampo titolare con Pobega (in gran forma nelle ultime uscite), Rovella e Ricci, l’esterno bianconero Frabotta a sinistra e Bellanova a ...

