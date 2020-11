LIVE Italia-Svezia 4-1 Under21 in DIRETTA: vittoria firmata da Maleh, Scamacca e Raspadori. Pagelle e highlights (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.33 Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo LIVE! 19.30 Ecco le Pagelle: Italia (3-5-2): Cerofolini 7; Vogliacco 6.5 (Bellanova s.v.), Buongiorno 6 (Marchizza 6), Cuomo 6.5; Zappa 7, Melegoni 6.5, Ricci 6, Maleh 7 (Colpani 6), Sala 5.5 (Del Prato 6); Raspadori 8, Scamacca 7.5 (Sottil 6). C.T.: Nicolato 7.Svezia (4-4-2): Dahlberg 5; Beijmo 5.5, Vagic 5 (Ornblom s.v.), Henriksson 6, Kralj 6 (Svensson 5); Bengtsson 6, Hellborg 5 (Hussein s.v.), Gigovic 5 (Abraham 6), Karlsson 7; Nygren 5 (Hansson s.v.), Almqvist 6. C.T.: Eriksson. 5. 19.25 L’Italia riscatta l’andata vincendo e convincendo con tanti giocatori non titolari in squadra, Scamacca e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33 Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo! 19.30 Ecco le(3-5-2): Cerofolini 7; Vogliacco 6.5 (Bellanova s.v.), Buongiorno 6 (Marchizza 6), Cuomo 6.5; Zappa 7, Melegoni 6.5, Ricci 6,7 (Colpani 6), Sala 5.5 (Del Prato 6);8,7.5 (Sottil 6). C.T.: Nicolato 7.(4-4-2): Dahlberg 5; Beijmo 5.5, Vagic 5 (Ornblom s.v.), Henriksson 6, Kralj 6 (Svensson 5); Bengtsson 6, Hellborg 5 (Hussein s.v.), Gigovic 5 (Abraham 6), Karlsson 7; Nygren 5 (Hansson s.v.), Almqvist 6. C.T.: Eriksson. 5. 19.25 L’riscatta l’andata vincendo e convincendo con tanti giocatori non titolari in squadra,e ...

